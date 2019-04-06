Воспитание патриотов России: в школьную программу требуют вернуть уроки военной подготовки

Российские силовики считают недопустимым, чтобы дети не умели пользоваться оружием

Воспитание патриотов России: в школьную программу требуют вернуть уроки военной подготовки 2019-04-06T23:57:00+03:00 Россия Российские силовики считают недопустимым, чтобы дети не умели пользоваться оружием

Умение воевать – один из приоритетов воспитания молодого поколения. Российские силовики требуют вернуть в школьную программу уроки военной подготовки. Говорят, недопустимо, чтобы дети не умели пользоваться оружием.

Председатель комитета совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром образования возмутился, что в российских школах не уделяют достаточно внимания воинскому воспитанию. В учебниках мало пишут о войне в Чечне и Афганистане. И вообще, детей – не учат обращаться с оружием.

"Пацифист не будет защищать никогда родину. И стихотворениями или кисточкой – никогда никто ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится", – заявил он.

Российский оппозиционный политик Константин Боровой говорит: сейчас военно-патриотическое воспитание в России – важный элемент государственной пропаганды. Ее основа – Юнармия – школа военной подготовки детей. Здесь молодое поколение одевают в форму, учат стрелять, обучают военному делу. В Юнармию принимают с восьми лет.

"Все это ориентировано на молодежь. Ее нужно воодушевить, мобилизовать, поставить в строй. Молодежи это нравится именно потому, что она воспитана была вот этими советскими стереотипами пропаганды", – говорит политик.

Филиалы движения создают в каждой российской школе. Обязательный элемент – комната юнармейцев с флагом и военной литературой.

"Ребенок, с их точки зрения, должен быть готов защищать священные рубежи нашей родины. Он должен быть уверен, что вокруг враги – соответственно он должен подчиняться руководству. Нигде в мире, кроме может быть Северной Кореи и еще каких-то милитаризированнных постсоциалистических стран такого не наблюдается", – говорит политолог Дмитрий Орешкин.

Однако, не школой единой. Ячейки Юнармии основывают на предприятиях оборонного комплекса, для детей офицеров в воинских частях – в обязательном порядке. В военкомате ввели специальную должность – "ответственный за патриотическое воспитание".

"У власти сейчас, как ни крути – люди из силовиков, их культура восприятия быта – все-таки хождение строем. И их культура воспитания – строем встали, строем песню спели, строем послушали, политзанатия, строем движемся дальше – к построению светлого будущего", – говорит эксперт.

Участникам Юнармии будут предоставлять привилегии при поступлении в ВУЗы. Например, добавлять баллы с формулировкой: "за особые достижения". А в Военный институт их вообще будут принимать в первую очередь.

Кого привилегиями, а кого – и силой. Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев сообщил: в этом году задержанных на митингах против власти несовершеннолетних отправлять в военно-патриотические лагеря. На перевоспитание.

"В Советском союзе это называлось Суворовское училище, где им прививали правильные установки идеологические. Много на самом деле нового придумали пропагандисты российские. Но опора все равно на старые технологии, стереотипы", – говорит эксперт.

По официальным данным военно-политического управления, в стране – полмиллиона юнармийцев. Однако у силовиков планы амбициозны. К семьдесят пятой годовщине победы во Второй мировой количество детей в форме планируют увеличить вдвое.

Как сообщал ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.

Также напомним, как скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так званое правительство Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли в Севастополе патриотический парк и дали детям поиграться с оружием.

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