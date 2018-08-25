"Вот она – слава": в России отреагировали на логотип партии власти на наркотиках

Сегодня, 16:48

В "Единой России" решили отшутиться по этому поводу

Евгений Ревенко. Фото: kp.ru
Евгений Ревенко. Фото: kp.ru

В российской правящей партии "Единая Россия" отреагировали в шуточной форме на информацию об изъятом в Бельгии кокаине с логотипами, очень похожими на логотипы их партии. Об этом в Facebook написал заместитель секретаря Генерального Совета "Единой России" Евгений Ревенко.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было над чем посмеяться", – написал он.

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Напомним, бельгийская полиция перехватила в порту города Гент кокаин, который был маркирован изображениями, очень похожими на логотип российской политической партии "Единая Россия". 

Мы сообщали, что 22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Операция по выявлению сети наркоторговцев длилась 14 месяцев.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.
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