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"Вой поднялся на ультразвуке": жуткие подробности крушения лайнера в Шереметьево

7 мая, 16:16

Выживший в авиакатастрофе в "Шереметьево" россиянин поделился пережитым

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

В момент авиакатастрофы на борту рейса Москва – Мурманск авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при аварийной посадке в российском аэропорту "Шереметьево", царила страшная паника.

Об этом Telegram-каналу Mash рассказал пассажир Олег Молчанов, которому посчастливилось оказаться среди 33 выживших в аварии.

"Я выходил последним с рядов, которые были после меня … Когда я вылез в переборку между пилотом и бизнес-классом, мы со стюардессами вытащили еще три человека, но они были с шестых-восьмых рядов. То есть, они ползли по коридору, появлялся рука в дыму или огне, мы их вытаскивали и выбрасывали на трап. Но именно чтобы за мной кто-то вышел, именно с задних рядов – больше никто не выходил", – говорит он, отмечая, что сам сидел в 12 ряду.

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По словам Молчанова, посадка происходила в штатном режиме, а экипаж не говорит пассажирам об опасности.

"Никто ничего не говорил. А если и говорил, то ничего не было слышно, потому что после первого удара там такой вой поднялся на ультразвуке – все орали", – вспоминает мужчина.

Пассажир утверждает, что эвакуация из самолета началась после полной его остановки.

"Самолет пошел на снижение в штатном режиме, и уже после первого удара началась паника. Если самолет шмякается и потом подлетает на 20 метров, как вы думаете это было?" – резюмирует он.


Напомним, что среди потерпевших пассажиров оказалась и гражданка Украины, которая, как выяснили украинские дипломаты, в тяжелом состоянии находится в московском НИИ им. Склифосовского.

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Тег Россия, москва, аэропорт, самолет, авиакатастрофа, шереметьево

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