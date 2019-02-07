Война с Китаем или НАТО: Россию заподозрили в подготовке к крупному конфликту
В прошедшем году Кремль значительно нарастил интенсивность военных маневров и сделал их более комплексными
Россия готовится к новой войне в регионе или даже более широкому конфликту – с Китаем или Североатлантическим альянсом.
К такому выводу пришли авторы доклада "Тренировка ради войны: военные учения России на стратегическом уровне в 2009-2017", который составили в исследовательском агентстве FOI по заказу министерства обороны Швеции.
Исследование основано данных из открытых российских источников и, в первую очередь, Минобороны РФ. Судя по указанным цифрам, можно сделать вывод об увеличении масштабов учений с 2009 года до 2018 года.
"Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 000 русских солдат участвовали в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 000 воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны", – утверждает замдиректора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI Йохан Норберг.
Интенсивность российских военных учений указывает на то, что вооруженные силы РФ повышают свою боеготовность. Кроме того, масштабные проверки боевой готовности иногда затрагивают и гражданские органы власти, что является отражением комплексного подхода, в котором другие правительственные учреждения и министерства должны поддерживать военных в военное время.
"Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения", – говорит Йохан Норберг.
Напомним, что в прошлом году Шведское агентство по гражданской защите населения разослало гражданам страны свод правил поведения в условиях войны и кризисов.
Кроме того, власти королевства выразили обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Мы также писали, что в 2019 году российские военные планируют провести более 50 совместных военных маневров с союзниками по СНГ.
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