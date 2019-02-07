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Война с Китаем или НАТО: Россию заподозрили в подготовке к крупному конфликту

Сегодня, 13:27

В прошедшем году Кремль значительно нарастил интенсивность военных маневров и сделал их более комплексными

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru.
Война с Китаем или НАТО: Россию заподозрили в подготовке к крупному конфликту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c16/067/5c5c160673762.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c16/067/5c5c160673762.jpg Россия В прошедшем году Кремль значительно нарастил интенсивность военных маневров и сделал их более комплексными

Россия готовится к новой войне в регионе или даже более широкому конфликту – с Китаем или Североатлантическим альянсом.

К такому выводу пришли авторы доклада "Тренировка ради войны: военные учения России на стратегическом уровне в 2009-2017", который составили в исследовательском агентстве FOI по заказу министерства обороны Швеции.

Исследование основано данных из открытых российских источников и, в первую очередь, Минобороны РФ. Судя по указанным цифрам, можно сделать вывод об увеличении масштабов учений с 2009 года до 2018 года.

"Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 000 русских солдат участвовали в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 000 воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны", – утверждает замдиректора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI Йохан Норберг.

Интенсивность российских военных учений указывает на то, что вооруженные силы РФ повышают свою боеготовность. Кроме того, масштабные проверки боевой готовности иногда затрагивают и гражданские органы власти, что является отражением комплексного подхода, в котором другие правительственные учреждения и министерства должны поддерживать военных в военное время.

"Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения", – говорит Йохан Норберг.

Напомним, что в прошлом году Шведское агентство по гражданской защите населения разослало гражданам страны свод правил поведения в условиях войны и кризисов.

Кроме того, власти королевства выразили обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Мы также писали, что в 2019 году российские военные планируют провести более 50 совместных военных маневров с союзниками по СНГ.

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Тег Россия, Китай, НАТО, военные учения, агрессия России

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