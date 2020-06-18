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ВОЗ предостерегла Россию об опасности парада в Москве

18 июня, 22:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Массовые собрания создают риск дальнейшего распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предостерегла Россию об опасности проведения парада в Москве в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который состоится 24 июня 2020 года.

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Мол, любые массовые мероприятия, а особенно с таким размахом, могут представлять чудовищную угрозу распространения коронавируса.

Об этом информирует dpa.

"Как заявила представительница ВОЗ Кэтрин Смолвуд, массовые собрания создают риск дальнейшего распространения коронавируса", – говорится в сообщении организации после пресс-конференции, на которой изучали ситуацию с новой пневмонией в России.

Заметим, что сейчас Россия входит в тройку лидеров в мире по числу заболевших за весь период пандемии и остается в тройке лидирующих стран по числу новых обнаруженных случаев заболевания.

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Сейчас свое участие в параде подтвердили президенты Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, а также лидеры поддерживаемых Кремлем непризнанных "республик" Абхазии и Южной Осетии. Президента Украины Владимир Зеленского на парад в Москву не позвали.

Дата для парада выбрана президентом России Владимиром Путиным не случайно: ведь в этот день в 1945 году в Москве тоже состоялся парад.

В этом году парад должен был состояться еще 9 мая, однако из-за начавшейся пандемии коронавируса его было решено перенести.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия ВОЗ парад коронавирус

Источник: Сегодня

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