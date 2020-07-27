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Готовил расстрел в Москве: в России застрелили террориста

27 июля, 13:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Иностранец готовился к террористической атаке с множеством жертв в российской столице

Российские спецслужбы провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали иностранца, который, как утверждается, готовился совершить атаку с множеством жертв.

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Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

Мужчину обнаружили в городе Химки в Подмосковье. При попытке задержания и проверки он начал стрелять по правоохранителям из автоматического оружия.

В результате ответного огня он был смертельно ранен. Как оказалось, у него при себе были автомат АК-74у с тремя снаряженными магазинами, две гранаты Ф-l и граната РГД.

"Неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире", – утверждают в ФСБ.

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При обыске квартиры злоумышленника следователи обнаружили доказательства того, что тот готовил массовый расстрел людей в Москве.

Также в в Подмосковье задержали брата террориста, который якобы несколько дней пытался при помощи знакомых найти родственника и помешать ему выехать в Сирию, где тот собирался пополнять ряды террористов.

Идет розыск возможных соучастников террориста.

Напомним, в конце прошлого года в Москве произошел другой теракт – россиянин Евгений Манюров расстрелял сотрудников ФСБ на Лубянке. Погибли три человека – сам 39-летний стрелок, а также два российских силовика.

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