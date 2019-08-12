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В Черном море сгорело российское судно

Сегодня, 19:28

Причиной пожара на борту с рыбаками стало возгорание двигателя

В акватории Черного моря сгорело рыболовецкое судно. Пожар на корабле удалось снять на видео.

ЧП произошло c кораблем, который находился под флагом РФ в бухте Инал в полутора километрах от побережья российского Туапсе. По предварительным данным, причиной случившегося стало загорание двигателя.

На борту находились шесть членов экипажа, однако ни погибших, ни пострадавших среди них не было.

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Всех моряков доставили на сушу попутными судами, а сгоревший рыболовный корабль затонул.

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Напомним, в январе возле Керченского пролива произошел пожар на танкерах "Кандий" и "Маэстро", которые находились под флагом Танзании. В результате случившегося погибли 14 человек, а суда отправились на дно. В спасательной операции были задействованы 10 российских кораблей.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Мы также писали о другом инциденте у побережья Керченского полуострова, где прошлой осенью затонула баржа, перевозившая 3,3 тыс. тонн зерна из российского Ростова-на-Дону. Авария произошла в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони.

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Россия пожар корабль Черное море рыбаки судно

Источник: Сегодня

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