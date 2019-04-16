Впервые в истории: каждый второй россиянин скучает по Сталину
Половина российских граждан признались, что испытывают к вождю позитивные чувства
В России достигло своего 20-летнего пика число тех, кто испытывает позитивные чувства к советскому диктатору Иосифу Сталину.
Кроме того, как свидетельствуют результаты социологического исследования "Левада-центра", количество таких людей впервые превалирует над остальными.
Так, согласно опубликованным 16 апреля данным, в восхищении, уважении либо симпатии к Сталину признался 51% участников опроса, когда как об отрицательных чувствах к коммунистическому вождю (неприязни, страхе и ненависти) рассказали лишь 15%. Еще 26% заявили о своем безразличии.
Кроме того, 7 из 10 опрошенных считают, что Сталин сыграл для России в той или иной мере положительную роль, и только каждый пятый – отрицательную. Стоит отметить, что доля первых за последние 10 лет значительно выросла (с 49% до 70%).
Также значительно увеличилось число тех, кто считает оправданными человеческие жертвы, которые понес СССР в Сталинскую эпоху – с 34% в 2010 году до 46% сейчас. Соответственно снизилось количество тех людей, которые считают гибель людей неоправданной – с 58% до 45%.
Опрос проводился 21–27 марта 2019 года в 50 субъектах РФ. Участие в нем приняли 1638 совершеннолетних российских граждан.
Напомним, ранее "Сегодня" общались с однофамильцем диктатора - 27-летним аналитиком из Кривого Рога Дмитрием Сталиным, который рассказал, влияет ли его фамилия на его жизнь.
Кроме того, в интервью сайту "Сегодня" историк и исследователь сталинизма Дмитрий Хмельницкий рассказал, почему в эпоху сталинизма в Советском Союзе не праздновали День Победы.
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