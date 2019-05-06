"Все было очень быстро": экипаж сгоревшего в Москве самолета рассказал свою версию
Бортпроводница рейса SU1492 утверждает, что после взлета самолет попал в тучу, когда произошла вспышка и хлопок
Авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском "Шереметьево", действительно, предшествовали плохие погодные условия.
Эту информацию на российском телевидении подтвердили члены экипажа аварийного воздушного судна.
"Мы взлетели, попали в тучу – был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", – утверждает бортпроводница рейса SU1492 Москва – Мурманск Татьяна Касаткина.
Женщина утверждает, что в нарушение правил безопасности пассажиры начали соскакивать с кресел и двигаться в сторону выхода сразу после жесткого приземления.
"Самолет остановился, началась эвакуация сразу же. Я выталкивала (на аварийный трап) пассажиров", – говорит она.
По словам командира экипажа Дениса Евдокимова, из-за удара молнии самолет лишился радиосвязи, поэтому самолет перешел на аварийный режим управления.
"Не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту радиостанции, но она была кратковременной и прерывистой после включения режима самого передатчика. Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", – сказал Евдокимов.
Напомним, что жертвой трагического инцидента с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево" стал 41 человек.
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