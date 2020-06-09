"Все это, конечно, чудовищно": суд предъявил Ефремову обвинение

Во вторник, 9 июня, суд предъявил популярному российскому актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, обвинение.

Как сообщает Telegram-канал Mash, он признал вину.

В зале суда, когда актера спросили признает ли он вину, тот кивнул головой.

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"Все это, конечно, чудовищно", – сказал он.

Кроме того, Михаил Ефремов впервые прокомментировал ДТП, отвечая на вопрос, можно ли СМИ его снимать.

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В понедельник вечером, 8 июня, российский актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Известно, что Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

В результате полученных травм в больнице рано утром скончался водитель фургона. По информации Telegram-канала BAZA, погибшим является 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. У мужчины осталась жена, сын и дочка.

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Несколько лет назад актер Михаил Ефремов заявил, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн.

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