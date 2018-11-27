Все меньше россиян верят байкам путинских СМИ – опрос

За два года доверие к негосударственным СМИ в России увеличилось с 13 до 25%

В России стало почти вдвое больше тех, кто прислушивается к неправительственным СМИ, о чем гласят результаты исследования, которое было опубликовано "Фондом общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, почти за два года (с 31 января 2016 года по 18 ноября 2018 года) доверие к государственным СМИ упало с 65% до 47%, а к негосударственным СМИ за тот же период увеличилось с 13 до 25%.

Кроме того, все меньше россиян считают телевидение основным источником информации. Если в 2011 году таковых было 92%, то 18 ноября 2018 года их оказалось 71%. В то же время с 20% до 43% выросло число респондентов, черпающих информацию из интернета, а из соцсетей теперь новости узнают 19% россиян (ранее их было лишь 7%).

Кроме того, с 74% до 60% снизилось количество считающих допустимым умалчивать о некоторых общественно важных проблемах и темах в государственных интересах, но с 45% выросло до 56% число тех, кто допускает возможность переврать информацию. Недопустимым такой подход считают 19% и 25% соответственно.

Напомним, что рейтинги Владимира Путина начали падать из-за снижения уровня жизни и непопулярных решений власти. В частности, это касается пенсионной реформы, из-за которой в августе (спустя несколько месяцев после его победы на выборах и поднятия пенсионного возраста) за него выразили готовность вновь голосовать 30% россиян.

Кроме того, другой опрос "Левада-центра" показал и падение уровня доверия к хозяину Кремля – если в прошлом году о том, что Путин "вполне заслуживает" доверия, заявили 75% респондентов, то в этом году их оказалось 58%.

Также мы писали, что "просел" рейтинг и его партии - сейчас за "Единую Россию" готовы проголосовать 31% россиян, что для партии является самым низким показателем за последние 10 лет.