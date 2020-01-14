Все зависят от России: эксперт о кризисе в Абхазии

В Москве знают, что ни один абхазский лидер не может позволить себе испортить отношения с Россией

/ Фото: Pixabay

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В понедельник, 13 января "парламент" непризнанной Абхазии официально принял отставку Рауля Хаджимбы , назначив исполняющим обязанности "президента" "премьера" Валерия Бганбу. В ближайшее время "парламент" может уточнить формулировки избирательного "закона", чтобы избежать в будущем судебных разбирательств, которые привели к нынешнему кризису, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Однако, все это никак не повлияет на российское влияние в регионе. По словам экспертов, бюджет Абхазии более чем на 50% состоит из прямых дотаций, которые выделяются из российского бюджета. К тому же, немаловажную роль играет российское военное присутствие на оккупированных грузинских территориях.

"Думаю, что влияние России на Абхазию всегда ограничивалось прямым влиянием на внутреннюю политику. Это третий внутриполитический кризис за последнее время. В 2004 и 2014 годах уже были кризисы. Теперешний показывает, насколько абхазская политика турбулентна и разделена. Однако в Москве знают, что ни один абхазский лидер не может позволить себе испортить отношения с Россией. Все зависят от России как от покровителя", – сказал сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас де Ваал, который специализируется на Восточной Европе и Кавказском регионе.

Напомним, эксперт по международным вопросам Наталья Ищенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" о планах Кремля в Абхазии. По ее мнению, просто меняются исполнители.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Переворот в Абхазии: может ли Россия потерять контроль над оккупированной территорией" .

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