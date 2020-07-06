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Вспышка бубонной чумы на границе с РФ: инфекционист оценил угрозу

6 июля, 15:54

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Чумная палочка опаснее коронавируса, но угрожает ли она России и всему миру

Китай обладает богатым опытом в сдерживании вспышек чумы, поэтому опасаться нового очага, который ранее в этом месяце зафиксировали на севере Поднебесной, не стоит.

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Так, по сообщению радио "Говорит Москва", считает российский инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он напомнил, что азиатские государства, включая Китай, Монголию, а также дальневосточные регионы РФ – Иркутская область, Алтай и Республика Тыва – являются "тысячелетними природными очагами чумы".

"Ничего в этом удивительного нет, там есть специальные службы, в том числе наша противочумная система, которой недавно исполнилось 100 лет, и монгольские службы соответствующие, и китайские на высшем уровне, поэтому я думаю, что ничего страшного нет", – утверждает Жемчугов.

Он напомнил, что прошлой осенью в Китае уже была вспышка чумы, которую успешно побороли при помощи массовой вакцинации населения в очаге инфекции и карантина.

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Жемчугов также отметил, что чумная палочка – возбудитель чумы – опаснее коронавируса, который вызывает COVID-19, пандемия которого сейчас охватила мир.

Также новости "Сегодня" сообщали об обнаружении в Китае нового типа свиного гриппа, который способен вызвать пандемию.

А о новой вспышке коронавируса в КНР вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия Монголия чума инфекционист бубонная чума

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