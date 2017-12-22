Джонсон пошутил над Лавровым во время визита в Москву

Вчера, 15:44

Британский дипломат не последовал совету не брать с собой мобильный телефон в ходе поездки в Россию

Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson
Борис Джонсон. Фото: twitter.com/BorisJohnson

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не последовал совету группы британских парламентариев в ходе визита в Москву не доверять русским – не брать с собой мобильный телефон и избегать русской еды.

"В качестве свидетельства меры своего доверия, я могу вам сообщить, что как только я прибыл на переговоры, я незамедлительно отдал свое пальто, все, что у было в карманах, мои перчатки Сергею Лаврову. Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдет", – рассказал Джонсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

В ответ российский министр заявил: "Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было". "О, так вы его уже обыскали?" – засмеялся после этого Джонсон.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что позиция британцев по непризнанию аннексии Крыма неизменна.

При этом вот его российский коллега Сергей Лавров не согласился с тем, что действия РФ в Крыму – это первый более чем за полвека случай аннексии, в котором были нарушены международные правила. Он напомнил Джонсону о "референдуме" в Крыму, который считает легитимным.
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Источник:

Интерфакс

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