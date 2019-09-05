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Встреча Путина и Абэ: о чем договорились

5 сентября, 07:34

По мнению российского президента, отношения РФ и Японии динамично развиваются

/ Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились на полях Восточного экономического форума. Лидеры стран обсудили отношения между странами и поделились своими ожиданиями об их развитии.

В частности, Путин заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые на саммите Группы двадцати в Осаке договоренности двух стран реализуются.

"Многие наши начинания реализуются, двусторонние отношения стабильны и динамично развиваются", — сказал Путин.

А Синдзо Абэ перед началом встречи заявил, что Япония рассчитывает на дальнейшее углубление обменов с РФ в различных областях.

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"В следующем году у нас пройдет год межрегиональных обменов. Мы хотим усилить обмены с РФ в различных областях", — заявил он.

Кроме того, японский премьер рассчитывает обсудить с Путиным мирный договор, двусторонние отношения и международные проблемы. Подобное мнение выразил и Путин.

"Сегодня, конечно, обсудим не только состояние наших дел, но и наметим дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений", — заявил российский президент.

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Напомним, ранее Синдзо Абэ заявлял, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень.

Напомним, что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время в прошлом году Россия разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

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Источник: ТАСС

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