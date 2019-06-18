Встреча Путина и Трампа: в Кремле назвали одну из тем

Президенты могут обсудить вопрос атак в киберпространстве

Путин и Трамп. Фото: Getty Images

Если встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же состоится, одной из поднятых тем может стать вопрос кибератак.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "этого нельзя исключать", и назвал "не новым явлением" информацию о готовящихся против России кибератаках и уже совершаемых таких атаках на критически важные системы.

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"Мы — я имею в виду и финансовые организации, и СМИ, и ведомства, и объекты критической инфраструктуры — на протяжении нескольких последних лет подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая США. Это большая проблема", — отметил Песков.

На просьбу журналистов конкретизировать, что Россия в данном контексте подразумевает под словом "атака", Песков объяснил, что "это и попытки внедрения, и попытки взлома, попытки получения контроля над ресурсами".

Напомним, ранее в этом году в Microsoft заявили, что они дважды за полгода выявили связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, критикующих РФ.

Кроме того, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, как Вашингтон отвечает на кибератаки со стороны России.

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