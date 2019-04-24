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"Встретили хлебом и солью, но он пробовать каравай не стал": Ким Чен Ын прибыл в Россию

Сегодня, 10:10

На видеозаписи встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с караваем

Фото: AFP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края, на станции он вышел из поезда

На видеозаписи встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына встречают девушки в русских народных костюмах с хлебом и солью. Однако Ким Чен Ын не стал пробовать каравай, который предложили ему девушки.

Северокорейский лидер одет в черный длинный плащ, на голове у него черная шляпа.

Его сопровождает северокорейская делегация, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На приморской приграничной станции Хасан находится дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена".

Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

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Тег Россия, визит, КНДР, Ким Чен Ын

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Источник:

Интерфакс

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