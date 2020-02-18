Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess. Фото: facebook.com/The-Embassy-of-the-Russian-Federation-to-Japan

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогамеп, уже второй россиянин заразился коронавирусом. Об этом сообщило Посольство РФ в Японии.

"Согласно полученным нами пояснениям, вирус диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19 по состоянию на 17 февраля с.г. В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19 на борту, обнаружили еще 88 зараженных. Как сообщает Kyodo, после проверки анализов всех пассажиров и членов экипажа окончательное количество инфицированных на судне составило 542 человека. Таким образом, учитывая то, что на борту находились около 3,7 тыс. человек, заразился каждый седьмой.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса СOVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

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