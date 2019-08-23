Второй за день российский самолет совершил экстренную посадку

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Второй за день российский самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку. Борт сел в Геленджике с незначительными неисправностями.

Сейчас производится высадка пассажиров.

По данным источников, причиной экстренной посадки самолета стал перегрев двигателя.

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Ранее 23 августа самолет "Уральских авиалиний", летевший в Сочи из Тель-Авива, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок.

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

После этого пернатые спровоцировали в России еще одно воздушное ЧП - птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair, из-за чего пилот решил вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

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