Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Второй за день российский самолет совершил экстренную посадку

23 августа, 20:39

Причиной экстренной посадки самолета стал перегрев двигателя

/ Фото: Wikipedia

Второй за день российский самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку. Борт сел в Геленджике с незначительными неисправностями.

Сейчас производится высадка пассажиров.

По данным источников, причиной экстренной посадки самолета стал перегрев двигателя.

Реклама

Ранее 23 августа самолет "Уральских авиалиний", летевший в Сочи из Тель-Авива, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Сочи из-за технических неполадок.

В тренде
Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!
Валентина Семеренко

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта. 

После этого пернатые спровоцировали в России еще одно воздушное ЧП - птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair, из-за чего пилот решил вернуться в аэропорт, из которого вылетел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия авария самолет чп лайнер экстренная посадка

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собой
В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собойРоссия
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и Путина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского и ПутинаРоссия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия

Новости партнеров

Loading...