"Вы больные, девочки": Лавров оскорбил грузинских журналисток

Узнать журналистки хотели лишь о том, приедет ли глава МИД РФ Сергей Лавров в Грузию

Глава МИД России Сергей Лавров, который ранее опозорился перед многотысячной аудиторией, не ответил на вопросы грузинских журналистов и назвал их "больными девочками".

В женевском офисе ООН представители грузинских телеканалов пытались спросить у главы российского МИД, планирует ли он принять участие в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей страничке в Facebook, что грузинские журналистки в отделении ООН в Женеве "набросились на российскую делегацию".

"Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", – написала она.

По ее словам, действия журналисток "зацепили" ее и коллегу, "но шеф не пострадал". Захарова также опубликовала фото руки коллеги с "царапиной", которую якобы оставили журналистки.

Однако на кадрах видео можно заметить, что именно охранники Лаврова не дают журналистам приблизиться к министру и действуют довольно агрессивно.

Между тем, мнения пользователей соцсети в комментариях под видео разделились. Одни поддержали главу российского дипломатического ведомства, другие, не выбирая выражений, были шокированы недостойным поведением представителя России.

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Как известно, в мае в Тбилиси состоится встреча министров Совета Европы (СЕ), в которой должен принять участие глава МИД РФ. Визит пока не подтвержден, но грузинские оппозиционеры пообещали, что встретят Лаврова массовыми протестами и призовут власти задействовать против него "закон об оккупации".

В частности, член парламента от "Единого национального движения" (ЕНД) Роман Гоциридзе пригрозил российскому министру "горячим" приемом. Кроме того, он назвал безответственными действия правящей партии "Грузинская мечта", которая согласовала прошлогодний приезд российских политиков.

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