Выборов больше не будет: в Сети обсуждают пророчество Жириновского

Скандальный политик знал о планах Путина еще два года назад

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

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Предложенная президентом России Владимиром Путиным конституционная реформа в стране повторяет прогноз скандального председателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского.

Российские СМИ вспомнили, как еще после президентских выборов в 2018 году Жириновский предсказал появление коллективного органа управления в РФ – Госсовета, о котором говорится также и в поправках к Конституции, представленных Путиным.

"Выборов больше не будет. Будет Госсовет, председатель с правами президента. Совет будет из губернаторов, министров, сенаторов, депутатов. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля", – сказал Жириновский на пресс-конференции 18 марта 2018 года, когда стало известно о его проигрыше Путину на выборах.

Он сравнил будущую систему правления с Китаем, где убрали ограничение на количество сроков председательства в стране.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. По мнению экспертов, это предложение свидетельствует о том, что Кремль еще не определился, какой сценарий передачи власти от Владимира Путина к преемнику будет реализован.

Кроме того, ранее президент России также прокомментировал возможность изменения конституции РФ и введения неограниченного пожизненного руководства страной.

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