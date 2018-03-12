Выборы президента России уже состоялись на российском острове в Заполярье

На одном из избирательных участков уже прошло голосование согласно законодательству России

В воскресенье, 11 марта, на российском острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа прошли досрочные выборы президента Российской Федерации. На избирательный участок №761 пришли голосовать сотрудники национального парка "Русская Арктика" – госинспекторы по охране окружающей среды Денис Менников и Александр Морев. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Право участвовать в выборах вдали от места регистрации позволили изменения в избирательном законодательстве.

Сотрудники национального парка заблаговременно в установленные сроки подали соответствующие заявления в участковую избирательную комиссию о внесении их в списки избирателей. Бюллетени на Землю Франца-Иосифа были доставлены воздушным транспортом.

Напомним, на заседании Совета Федерации в декабре 2017 года была официально утверждена дата президентских выборов в России – 18 марта 2018 года

В начале февраля Москва попросила открыть в Украине участки для выборов президента России. МИД Украины рассматривает запрос России на открытие избирательных участков.

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