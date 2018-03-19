"Выборы Путина" прошли по плану

Владимир Путин получает 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,84% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,68%.

Явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.

По данным ФОМ, за действующего главу российского государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.

Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.