Выборы в России: насколько серьезны намерения у Путина

На минувшей неделе Владимир Путин пообещал применить ядерное оружие. В очередной раз. Из Москвы теперь это звучит почти так же часто, как из Северной Кореи. С одной лишь разницей – через неделю там, в России, президентские выборы. И все, что говорит главный кандидат – остальные просто статисты – рассматривается в мире под увеличительным стеклом. И сказочные ракеты, которые без подзарядки облетают земной шар. И ядерные установки, величиной со спичечный коробок.

А украинцам, как соседям, приходится особенно внимательно наблюдать – насколько серьезны намерения у альфа-кандидата? А заодно – во что превратилась у россиян предвыборная кампания?

18 марта 2014-го Путин росчерком пера присоединил Крым к Федерации. Дату потом занесли в календарь официальных российских праздников.

Свое переизбрание на четвертый срок он тоже приурочил к этому дню. Хотя, если по букве российских законов, то выборы президента должны были состояться 11 марта. Но неделя туда- сюда закону не помеха, а пафоса дата добавляет. Можно делать ставки, куда поедет голосовать Владимир Путин. Украинский МИД выборы российского президента на полуострове просит считать незаконными.

Приоритет Путина понятен – прежде всего удержание у власти своей довольно узкой спецслужбистской корпорации.

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На сеанс по удержанию власти под называнием выборы задействовали всех. Вот случай из Улан-Удэ. Это Бурятия. Там среди пятилетних детей прямо в детсаду провели выборы президента. В местном управлении молодежи объяснили: для того, чтобы маленькие горожане узнали об избирательных правах граждан России.

На митинге в поддержку Путина и Киркоров, и Долина, и Розенбаум с Басковым и Газмановым. Кому за митинг не платили, наснимали клипов. С текстом долго не мучились. Раз в поддержку Путина, значит надо что –то созвучное. Сойдет "путь" и "путеводная звезда".

Жириновский – участник всех предвыборных кампаний. Отказывался от гонки только раз- в 2004 он выставил вместо себя своего охранника. И никогда Владимир Вольфович не занимал даже второго места. Скорее всего, любовь к избирательным марафонам связана с финансированием его партии, которое ЛДПР получает за участие в выборах. Так по закону: 5 процентов набрал и уже на госбюджете. Ну и Жириновский – это всегда какое-никакое развлечение для публики на скучных предвыборных дебатах. Не подвел и в этот раз.

О том, что Кремль в спарринг партнеры Путину ищет женщину, говорили еще год назад. Звезда реалити шоу Ксения Собчак – дочь бывшего начальника Владимир Путина, губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В начале кампании ей даже позволялись вольности.

Но изображать кандидата в президенты у Собчак получилось недолго. Всплыла сумма ее гонорара от Кремля за участие в гонке. Говорят, далеко не вся.

История с кандидатом Собчак хоть и темная, но зато технология понятная. Надо оттянуть часть голосов электората Алексея Навального. Главного интернет-обличителя коррупции среди российской верхушки не допустили к выборам по причине непогашенной судимости. Он эти выборы призвал бойкотировать.

Вообще в избирательном бюллетене россияне увидят 8 фамилий. Кроме Путина, Жириновского и Собчак, есть известные еще с 90-х, но беспомощные, Явлинский и Бабурин. Из новичков – Максим Сурайкин, Борис Титов и Павел Грудинин.

Павел Грудинин сменил на посту непроходных кандидатов Геннадия Зюганова – бессменного лидера российских коммунистов. Грудинин – директор совхоза имени Ленина. Там клубнику выращивают в промышленных масштабах. Он был доверенным лицом Путина в 2000-м, потом еще 10 лет спокойно членствовал в Единой России и к КПРФ никакого отношения не имел.

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Писали ли миллиардеру Грудинину тексты в Кремле или сам додумался- неизвестно, но известно, что слепить из него кандидата придумал Вячеслав Володин- сейчас председатель Госдумы, а до этого первый зам в Администрации президента. Его протеже Грудинина сначала очень любили все федеральные СМИ. А потом перестали. Видимо, не столько со Сталиным переборщил, сколько с признанием его лучшим. При живом-то лидере.

Именно Володину, куратору этого кандидата, принадлежат перлы о духовных скрепах русского народа и о том, что Путин- это Россия, а Россия- это Путин.

Группа Ленинград сняла клип как раз к началу предвыборной кампании. Но его на федеральных каналах не показывали. Там крутили другое кино.

"А зачем нам такой мир, если там не будет России". Так Владимир Путин закончил предвыборный фильм о себе же. Он в который раз пересказал все свои недовольства Западом и как-то странно порассуждал о крымской авантюре.

За полтора часа в фильме он успел вспомнить и о размахе российского оборонпрома. Правда, уже без мультиков о ракетах. Они показаны были неделей раньше перед федеральным собранием. Тогда специалисты пожали плечами. А некоторые осмелились напомнить, что летающие на экране монстры –вовсе не супер-современные. Ими уже пугали в 2007-м. И их уже показывали по первому каналу. Интернет-юзерам осталось только упражняться в остроумии.

А дальше начались совпадения. Очень нерешительный Северо- Атлантический альянс вдруг предоставил Украине статус страны-аспиранта НАТО. Это еще не членство и даже не ПДЧ, но очень четкий сигнал на сближение. Аспирантами стали также Македония, Грузия, Босния и Герцоговина. Похоже на Западе тоже готовятся к продолжению путиниады и строят баррикады.

Как известно, во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.