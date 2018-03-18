Выборы в России: после обработки половины бюллетеней лидирует Путин
После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования
Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов на выборах президента России после обработки половины бюллетеней.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, начались вчера (по часовым поясам Дальнего Востока), завершились. Все избирательные участки страны закрыты, идет подсчет голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии России, на выборах всего проголосовали 59,9% избирателей.
В 21:00 по московскому времени завершилось голосование в самом западном регионе России – в Калининградской области, а значит, и во всей стране. На 18:00 по местному времени (19:00 по московскому) явка избирателей составила там 55,29%.
ЦИК России также опубликовал явку про всем регионам, где проходили выборы.
В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.