Выборы в России: в ЦИК заявили о кибератаках

Перед проведением президентских выборов в Росси на сайт ЦИК была совершена кибератака. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20", – сказала она.

Также глава ЦИК отметила, что ночная кибератаки на сайт ЦИК была отражена. Также были найдены источники атаки: они были расположены в 15 странах.

Напомним, вчера вечером России началось голосование на выборах президента РФ. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

А сегодня рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.

Также президент РФ рассказал, какой результат выборов будет считать успешным для себя. По его словам, успехом будет тот результат, который позволит ему снова возглавить страну. Российский лидер уверен в правильности программы, которую предлагает.







