Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком

Российские дипломаты оконфузились, пытаясь привлечь внимание к экологии во время войны

Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

В России продолжают выдавать кадры из компьютерных игр за реальность. Но если раньше этим занимались преимущественно военные, то на этот раз оконфузились дипломаты.

В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, который отмечается 6 ноября, представительство РФ в ООН опубликовало на своей странице в Twitter скриншот из игры Fallout 3.

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"Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина — все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий", — гласит текст под иллюстрацией.

Вскоре "твит" удалили, заменив фейковое изображение снимком "кладбища" военной техники.

Так страница представительства России в ООН выглядит сейчас

Напомним, ранее кремлевские пропагандисты пытались выдать видео с учений 73 морского центра спецопераций украинского спецназа за свой "морской спецназ".

Стоит отметит, что на фоне мнимой обеспокоенности за природу, Россия не особо афиширует то, что в августе Белое море едва не стало местом экологической катастрофы.

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