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Выход США из ДРСМД: у Путина сделали заявление о ракетах в Беларуси

Сегодня, 12:27

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич утверждает, что Россия может решить любые военные задачи, не перемещая вооружения

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: AFP
Выход США из ДРСМД: у Путина сделали заявление о ракетах в Беларуси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab6/8ce/5c5ab68ce0a17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab6/8ce/5c5ab68ce0a17.jpg Россия Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич утверждает, что Россия может решить любые военные задачи, не перемещая вооружения

Несмотря на выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), российские власти не планируют размещать ракеты на территории Беларуси, утверждает спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол Михаил Бабич.

"Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется", – заявил он журналистам 6 февраля.

По его словам, России не требуется продвигать свои средства ответного удара на другую территорию, поскольку "действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи".

Кроме того, Бабич напомнил, что между Москвой и Минском действуют совместные планы военного применения, обороны и безопасности в рамках Союзного государства.

"Поэтому все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Белоруссии, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", — подчеркнул посол.

Напомним, ранее Бабич заверил Беларусь в том, что она может рассчитывать на любые виды российского вооружения – Москва предоставит его в свете союзнических отношений двух государств.

Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", почему белорусские власти изо всех сил противятся появлению в стране российской военной базы.

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Тег Россия, Беларусь, РСМД, ДРСМД, ракетный договор

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ТАСС

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