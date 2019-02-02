Выход США из ДРСМД: в МИД России пообещали ответную реакцию

США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД

МИД России. Фото из открытых источников.

Выход США из ДРСМД: в МИД России пообещали ответную реакцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f66/a79/5c3f66a7970c4.jpg 2019-02-02T02:01:00+02:00 Россия США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", – сказала Захарова.

Она добавила, что выход США из ДРСМД является частью национальной стратегии Вашингтона по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

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Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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