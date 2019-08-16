В России еще один самолет попал в воздушное ЧП с птицами

Пернатые стали причиной нового ЧП в воздухе над Россией

/ Фото: Flickr

На следующий день после экстренной посадки лайнера Airbus с сотнями пассажиров в Московской области России из-за столкновения с птицами пернатые спровоцировали еще одно ЧП.

16 августа птица врезалась в лобовое стекло летевшего из Москвы в Уфу самолета авиакомпании UTair.

Авиаперевозчик сообщил, что стекло выдержало, но пилот принял решение вернуться в московский аэропорт "Внуково".

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После посадки было решено заменить самолет.

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Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Московской области.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

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