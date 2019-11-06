Выставка гробов в Москве: представлен экземпляр "для самых требовательных"

В Москве на выставке гробов представили экземпляр для самых "требовательных" клиентов – его украшают около 60 тысяч кристаллов. Чтобы потенциальные покупатели могли оценить эту своеобразную красоту со всех сторон – гроб оборачивался с помощью специального механизма. Впрочем, сколько стоит такая кровать вечного сна, ее создатели так и не признались.

Напомним, ранее в нескольких километрах от Киева, рядом с Мархаловкой прямо посреди леса нашли дюжину пустых гробов. Пока местные жители ломали головы, не является ли это свидетельством оккультного обряда, журналисты "Сегодня" выяснили, что на самом деле там происходило и кто оставил гробы.

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Оказалось, что психолог из Киева Андрей Жильверто предлагает похоронить человека заживо – добровольно и в гробу с воздуховодом, на два часа или на сутки.

Ранее мы писали о том, что в России были обнаружены десятки странных гробов с человеческими костями. Найденное захоронение представляет особый интерес из-за вида гробов: они выполнены из цельного куска дерева.

Также мы сообщали, что дизайнер из Днепра выпустила линейку необычных эко-гробов из картона. Первая фотосессия с гробами, украшенными графическими абстракциями, розами и орхидеями, быстро облетела соцсети – и собрала тысячи неодобрительных комментариев. Но авторов и моделей фотографий с гробами это ничуть не смутило.

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