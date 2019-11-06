Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Выставка гробов в Москве: представлен экземпляр "для самых требовательных"

6 ноября, 12:33

Выставка проходила под лозунгом Блестящий гроб - для блестящих похорон

В Москве на выставке гробов представили экземпляр для самых "требовательных" клиентов – его украшают около 60 тысяч кристаллов. Чтобы потенциальные покупатели могли оценить эту своеобразную красоту со всех сторон – гроб оборачивался с помощью специального механизма. Впрочем, сколько стоит такая кровать вечного сна, ее создатели так и не признались.

Напомним, ранее в нескольких километрах от Киева, рядом с Мархаловкой прямо посреди леса нашли дюжину пустых гробов. Пока местные жители ломали головы, не является ли это свидетельством оккультного обряда, журналисты "Сегодня" выяснили, что на самом деле там происходило и кто оставил гробы.

Реклама

Оказалось, что психолог из Киева Андрей Жильверто предлагает похоронить человека заживо – добровольно и в гробу с воздуховодом, на два часа или на сутки.

В тренде
КГБшный актер погорелого театра: Путин приложился к иконе Николая-чудотворца и был высмеян в сети
Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца

Ранее мы писали о том, что в России были обнаружены десятки странных гробов с человеческими костями. Найденное захоронение представляет особый интерес из-за вида гробов: они выполнены из цельного куска дерева.

Также мы сообщали, что дизайнер из Днепра выпустила линейку необычных эко-гробов из картона. Первая фотосессия с гробами, украшенными графическими абстракциями, розами и орхидеями, быстро облетела соцсети – и собрала тысячи неодобрительных комментариев. Но авторов и моделей фотографий с гробами это ничуть не смутило.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Москва выставка гроб гробы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцев
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцевРоссия
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из России
Деньги на войну в Ливии: на Мальте изъяли два контейнера с валютой из РоссииЕвросоюз
В
В "Нафтогазе" раскритиковали претензии России из-за решений СтокгольмаЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...