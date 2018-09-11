Армия России "растянута в шпагате": эксперт рассказал о кадровой проблеме учений "Восток-2018"

Сегодня, 12:41

В имитации войны может участвовать "ядерная триада", но сил Кремля не хватит для быстрого маневра

Фото: AFP
Фото: AFP

На сегодняшний день отсутствует реальная угроза переброски российских военных, которые участвуют в РФ в масштабных маневрах "Восток-2018", к западным границам России, в том числе к территории Украины.  

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"России нечего перебрасывать. Вооруженные силы России растянуты "на шпагате". Около 30 тыс. военных они собрали вблизи границы с Северной Кореей. Остальная часть находится на европейской части РФ вдоль нашей границы. Другая часть – в Сирии, и еще есть контингенты в Армении, Таджикистане, в Украине (в Крыму), Молдове. Россияне формируют новые части и подразделения, чтобы хоть как-то нарастить численность своих вооруженных сил. Поэтому нечего и перебрасывать. Тем более нынешние учения проводятся за Уралом на большом расстоянии от нас", – сказал он.

По словам эксперта, РФ в некотором степени снизила темпы привлечения своих военных к учениям.

"Они заявили на эти учения 300 тысяч человек. Напомню, когда Россия проводила учения "Запад-2017", они заявляли 400 тыс. Тогда Кремль официально заявлял, что в них будет принимать вся "ядерная триада" – компоненты, которые дают возможность применения ядерного оружия – Военно-космические силы, ВМС и Сухопутные войска. А сейчас они объявили об участии 300 тыс. военных без уточнения. Думаю, в этих учениях они все эти силы используют. Для того маневры и сделали за Уралом, чтобы не раскрывать подробностей состава войск, которые привлекаются к ним", – добавил эксперт.

Жданов также напомнил, что согласно закону РФ, общая численность вооруженных сил Минобороны России составляет 1 млн человек.

"Но, по нашим оценкам, сегодня в реально развернутых частях насчитывается около 700 тыс. Но это – и Воздушные силы, и Военно-космические силы, и Противовоздушная оборона, и ВМС, и Сухопутные войска", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".
война, армия, учения, РФ, данные, Восток-2018
Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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