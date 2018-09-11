Армия России "растянута в шпагате": эксперт рассказал о кадровой проблеме учений "Восток-2018"

В имитации войны может участвовать "ядерная триада", но сил Кремля не хватит для быстрого маневра

На сегодняшний день отсутствует реальная угроза переброски российских военных, которые участвуют в РФ в масштабных маневрах "Восток-2018", к западным границам России, в том числе к территории Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"России нечего перебрасывать. Вооруженные силы России растянуты "на шпагате". Около 30 тыс. военных они собрали вблизи границы с Северной Кореей. Остальная часть находится на европейской части РФ вдоль нашей границы. Другая часть – в Сирии, и еще есть контингенты в Армении, Таджикистане, в Украине (в Крыму), Молдове. Россияне формируют новые части и подразделения, чтобы хоть как-то нарастить численность своих вооруженных сил. Поэтому нечего и перебрасывать. Тем более нынешние учения проводятся за Уралом на большом расстоянии от нас", – сказал он.

По словам эксперта, РФ в некотором степени снизила темпы привлечения своих военных к учениям.

"Они заявили на эти учения 300 тысяч человек. Напомню, когда Россия проводила учения "Запад-2017", они заявляли 400 тыс. Тогда Кремль официально заявлял, что в них будет принимать вся "ядерная триада" – компоненты, которые дают возможность применения ядерного оружия – Военно-космические силы, ВМС и Сухопутные войска. А сейчас они объявили об участии 300 тыс. военных без уточнения. Думаю, в этих учениях они все эти силы используют. Для того маневры и сделали за Уралом, чтобы не раскрывать подробностей состава войск, которые привлекаются к ним", – добавил эксперт.

Жданов также напомнил, что согласно закону РФ, общая численность вооруженных сил Минобороны России составляет 1 млн человек.

"Но, по нашим оценкам, сегодня в реально развернутых частях насчитывается около 700 тыс. Но это – и Воздушные силы, и Военно-космические силы, и Противовоздушная оборона, и ВМС, и Сухопутные войска", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР 37 лет назад на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".