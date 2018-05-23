Взлетели четыре "Булавы": появилось видео запуска грозного российского оружия

Российский подводный флот потренировался в нанесении удара баллистическими ракетами "Булава", впервые осуществив сразу четыре запуска с подводной лодки, сообщает Минобороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, ракеты были успешно запущены с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения "Юрий Долгорукий" – головной корабль проекта 955 "Борей". Вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Напомним, что еще в 2009 году Россия безуспешно пыталась запустить "Булаву", однако тогда неудачный пуск списывали на производственный брак. Даже была сформирована следственная группа, чтоб разобраться в причинах провала.

В 2016 году запущенная ракета "Булава" и вовсе самоликвидировалась в полете. Тогда также экспериментальная залповая стрельба двумя ракетами была произведена из подводного положения. Однако одной из них не суждено было долететь до условной цели.