Взлетели четыре "Булавы": появилось видео запуска грозного российского оружия

Сегодня, 11:49

Российские военные "ударили" мощными баллистическими ракетами по Камчатке


Российский подводный флот потренировался в нанесении удара баллистическими ракетами "Булава", впервые осуществив сразу четыре запуска с подводной лодки, сообщает Минобороны РФ.

Как сообщили в российском военном ведомстве, ракеты были успешно запущены с подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

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Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения "Юрий Долгорукий" – головной корабль проекта 955 "Борей". Вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования "Булава" и торпедное оружие.

Напомним, что еще в 2009 году Россия безуспешно пыталась запустить "Булаву", однако тогда неудачный пуск списывали на производственный брак. Даже была сформирована следственная группа, чтоб разобраться в причинах провала.

В 2016 году запущенная ракета "Булава" и вовсе самоликвидировалась в полете. Тогда также экспериментальная залповая стрельба двумя ракетами была произведена из подводного положения. Однако одной из них не суждено было долететь до условной цели.
Россия, ракета, подводная лодка, пуск, баллистическая ракета, булава
Источник:

"Сегодня"

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