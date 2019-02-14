Взрыв дома в Красноярске: под завалами найдено тело
Дом, в котором произошел взрыв газа, является частным коттеджем, но его владелец все еще не найден
Сотрудники экстренных служб России извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в городе Красноярск тело погибшего.
"Одно тело нашли, когда разбирали завалы, кто это – мужчина или женщина – пока нет информации", – сообщили в Минздраве Красноярского края.
В то же время, по данным российских СМИ, жертвой оказалась женщина. Личность погибшей устанавливается.
Кроме того, в местном МЧС уточнили, что дом, в котором произошел взрыв газа в Красноярске, является частным коттеджем.
Среди вероятных причин случившегося спасатели называют нарушение техники безопасности и неисправность газового оборудования в одной из квартир. Следователи готовятся начать проверку насчет того, когда в доме в последний раз проводилась проверка работоспособности газового оборудования.
Журналисты пишут, что владелец дома все еще не найден.
Напомним, что в результате хлопка газа 14 февраля в Красноярске обрушились три этажа жилого дома. На месте происшествия были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.
Как мы уже писали, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.
Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.
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