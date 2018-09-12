Взрыв на химическом предприятии в России: есть жертвы

На "Карбохиме" в Нижегородской области взорвалась и спровоцировала возгорание емкость со смесевым растворителем

На предприятии "Карбохим", расположенном в российском городе Дзержинск (Нижегородская области), произошел мощный взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы РФ.

В результате случившегося как минимум один человек погиб и еще один пострадал. Степень его травм не уточняется

"По уточненной информации, на месте погиб один человек. Еще одному понадобилась медицинская помощь", – говорит источник агентства.

По предварительной информации, взорвалась находившаяся на открытой площадке предприятия емкость со смесевым растворителем, после чего произошло возгорание.

"Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м", – сообщили в региональном центре МЧС.

С последствиями инцидента борются 50 человек. МЧС задействовало 14 единиц спецтехники.

Причины случившегося пока что уточняются.

"Карбохим" занимается выпуском связующих материалов для литейного производства и антипригарных красок.

Напомним, несколько дней назад в результате нарушения технологического процесса во время производства взрывчатки похожий инцидент произошел на одном из крупнейших в

России производителе боеприпасов - заводе им. Свердлова в Нижегородской области.

Также в конце августа взрыв произошел на заводе "Кузнецов", расположенном в городе Самара.

Кроме того, мы сообщали об аналогичном происшествии на одном из предприятий Днепра.