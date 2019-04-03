Взрыв в академии Петербурга: озвучены версии и подозреваемые
Следователи допускают, что к инциденту в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского могут быть причастны курсанты
Российские следователи не исключают, что взрывчатку в одном из крупнейших военных вузов страны – Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге – подложили специально, пишут российские СМИ.
Ознакомленные с ходом расследования источники утверждают, что на данном этапе рассматриваются различные версии – от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до использования взрывного устройства в преступных целях, не исключая покушение на убийство.
В то же время пока что никто не взял на себя ответственность за случившееся.
Следствие допускает, что к произошедшему могут быть причастны, как курсанты, так и преподаватели.
"Среди возможных подозреваемых – как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал", – утверждают источники.
Что касается собственно взрывного устройства, то точный его состав пока не установлен, однако "это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое".
Напомним, что в результате произошедшего – а по предварительной версии в учебном заведении сдетонировала мина – пострадали преподаватели: два полковника, майор и женщина-старший лейтенант.
Как мы писали, взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.
Изначально сообщалось, что основной версией произошедшего рассматривается только неосторожное обращение с взрывчатыми веществами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в академии Петербурга: озвучены версии и подозреваемые". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае прогремел новый взрыв на заводе: есть погибшие
Взрыв произошел на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая
В Афганистане прогремел взрыв: пострадал губернатор
Инцидент произошел в афганской провинции Гильменд в городе Лашкаргах
Смертельный взрыв в Киеве: погиб россиянин, которого разыскивали за убийство
В полиции рассказали подробности, опубликовали фото и видео с места происшествия
В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе
Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск