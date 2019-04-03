Взрыв в академии Петербурга: озвучены версии и подозреваемые

Следователи допускают, что к инциденту в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского могут быть причастны курсанты

Фото: twitter.com/ars_ves.

Взрыв в академии Петербурга: озвучены версии и подозреваемые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/474/7fd/5ca4747fdb699.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/474/7fd/5ca4747fdb699.jpg 2019-04-03T11:56:23+03:00 Россия Следователи допускают, что к инциденту в Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского могут быть причастны курсанты

Российские следователи не исключают, что взрывчатку в одном из крупнейших военных вузов страны – Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге – подложили специально, пишут российские СМИ.

Ознакомленные с ходом расследования источники утверждают, что на данном этапе рассматриваются различные версии – от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до использования взрывного устройства в преступных целях, не исключая покушение на убийство.

В то же время пока что никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Следствие допускает, что к произошедшему могут быть причастны, как курсанты, так и преподаватели.

"Среди возможных подозреваемых – как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал", – утверждают источники.

Что касается собственно взрывного устройства, то точный его состав пока не установлен, однако "это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое".

Напомним, что в результате произошедшего – а по предварительной версии в учебном заведении сдетонировала мина – пострадали преподаватели: два полковника, майор и женщина-старший лейтенант.

Как мы писали, взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.

Изначально сообщалось, что основной версией произошедшего рассматривается только неосторожное обращение с взрывчатыми веществами.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.