Взрыв в доме в Красноярске: число жертв возросло

Взрыв разрушил шесть квартир на втором этаже здания

Фото: соцсети.

Взрыв в доме в Красноярске: число жертв возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/588/2d9/5c65882d9de0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/588/2d9/5c65882d9de0f.jpg 2019-02-15T07:49:00+02:00 Россия Взрыв разрушил шесть квартир на втором этаже здания

В Красноярске в результате взрыва трехэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Два человека погибли", – говорится в сообщении на сайте управления.

Взрыв прогремел в квартире на втором этаже. В доме проживали 20 человек. В результате взрыва разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее мы сообщали об одной жертве взрыва. Среди вероятных причин случившегося спасатели называют нарушение техники безопасности и неисправность газового оборудования в одной из квартир. Следователи готовятся начать проверку насчет того, когда в доме в последний раз проводилась проверка работоспособности газового оборудования.

Напомним, что в результате взрыва газа 14 февраля в Красноярске обрушились три этажа жилого дома. На месте происшествия были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.

Как мы уже писали, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.