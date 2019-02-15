Взрыв в доме в Красноярске: число жертв возросло
Взрыв разрушил шесть квартир на втором этаже здания
В Красноярске в результате взрыва трехэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Два человека погибли", – говорится в сообщении на сайте управления.
Взрыв прогремел в квартире на втором этаже. В доме проживали 20 человек. В результате взрыва разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее мы сообщали об одной жертве взрыва. Среди вероятных причин случившегося спасатели называют нарушение техники безопасности и неисправность газового оборудования в одной из квартир. Следователи готовятся начать проверку насчет того, когда в доме в последний раз проводилась проверка работоспособности газового оборудования.
Напомним, что в результате взрыва газа 14 февраля в Красноярске обрушились три этажа жилого дома. На месте происшествия были эвакуированы 12 человек, включая двоих детей.
Как мы уже писали, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.
Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.
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