Взрыв в питерском метро: объявлен приговор организатору теракта

В Санкт-Петербурге завершился суд над 11 фигурантами дела о теракте в метро двухлетней давности

/ Фото: AFP

Российский суд приговорил к пожизненному лишению свободы 29-летнего Аброра Азимова, которого признали виновным в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Десять других фигурантов, среди которых – граждане России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, получили от 19 до 28 лет колонии. Также их обязали выплатить крупные штрафы в размере до 800 тысяч рублей.

Кроме того, они должны выплатить еще более 695 тысяч петербургской подземке.

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Соответствующий вердикт был объявлен 10 декабря Вторым Западным окружным военным судом Петербурга.

Азимов сознался в организации теракта, но позже на одном из слушаний заявил, что сделал это под давлением со стороны ФСБ, сотрудники которой угрожали подкинуть его отцу огнетушитель со взрывчаткой, который использовали в теракте. Остальные подсудимые тоже настаивают на своей невиновности.

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Следователи утверждают, что 3 апреля 2017 года террорист-смертник из Кыргызстана Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства: одно оставил на платформе станции "Площадь Восстания", а второе – при себе.

Первая бомба была своевременно обнаружена и обезврежена, а вторая взорвалась в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Жертвами теракта стали 16 человек, включая предполагаемого террориста. Еще более 67 пострадали.

ФСБ возложило ответственность за теракт на группировку "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"), которая до сих пор не подтвердила свою причастность к случившемуся.

Заказчиком теракта считается глава организации – уроженец Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох).

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