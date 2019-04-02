Взрыв в Санкт-Петербурге: в военной академии сработала мина
В результате случившегося в здании обрушился лестничный пролет и 10 человек оказались заблокированы
Правоохранительные органы России расследуют инцидент в Санкт-Петербурге, где днем 2 апреля прогремел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского.
По данным российских СМИ, в учебном заведении взорвалась мина, обнаруженная за несколько минут до произошедшего. В результате случившегося пострадали как минимум четыре человека (два офицера, мужчина и женщина, из которых двум понадобилась госпитализация.
Перед взрывом в академии объявили эвакуацию. Большинство курсантов покинули здание, на месте работают российские силовики – ФСБ, Следственный комитет и прокуратура.
"В 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники) произошел взрыв. Там обнаружили мину, попытались перенести в безопасное место, – не вышло. Из-за взрыва рухнула лестница со второго на третий этаж, площадь обрушения – два метра. На месте работают все экстренные службы, ОМОН, только от МЧС – 15 расчетов", – приводит подробности Telegram-канал Mash.
Тем временем, СМИ сообщают, что на территории академии нашли вторую мину.
Напомним о пожаре, который произошел ранее в этом году в типографии Петербурга, причиной которого назвали детонацию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате случившегося погибли три человека.
Кроме того, сообщалось о пожаре на складе пиротехники в Санкт-Петербурге, который сопровождался взрывами фейерверков.
Мы также писали, что в прошлом году Следственный комитет РФ заявил об установлении причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга годом ранее.
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