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Взрыв в Санкт-Петербурге: в военной академии сработала мина

Сегодня, 15:00

В результате случившегося в здании обрушился лестничный пролет и 10 человек оказались заблокированы

Фото: Wikipedia
Взрыв в Санкт-Петербурге: в военной академии сработала мина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/34e/d3a/5ca34ed3ab027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/34e/d3a/5ca34ed3ab027.jpg Россия В результате случившегося в здании обрушился лестничный пролет и 10 человек оказались заблокированы

Правоохранительные органы России расследуют инцидент в Санкт-Петербурге, где днем 2 апреля прогремел взрыв на территории Военно-космической академии им. Можайского.

По данным российских СМИ, в учебном заведении взорвалась мина, обнаруженная за несколько минут до произошедшего. В результате случившегося пострадали как минимум четыре человека (два офицера, мужчина и женщина, из которых двум понадобилась госпитализация.


Перед взрывом в академии объявили эвакуацию. Большинство курсантов покинули здание, на месте работают российские силовики – ФСБ, Следственный комитет и прокуратура.

"В 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники) произошел взрыв. Там обнаружили мину, попытались перенести в безопасное место, – не вышло. Из-за взрыва рухнула лестница со второго на третий этаж, площадь обрушения – два метра. На месте работают все экстренные службы, ОМОН, только от МЧС – 15 расчетов", – приводит подробности Telegram-канал Mash.

Тем временем, СМИ сообщают, что на территории академии нашли вторую мину.

Напомним о пожаре, который произошел ранее в этом году в типографии Петербурга, причиной которого назвали детонацию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате случившегося погибли три человека.

Кроме того, сообщалось о пожаре на складе пиротехники в Санкт-Петербурге, который сопровождался взрывами фейерверков.

Мы также писали, что в прошлом году Следственный комитет РФ заявил об установлении причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга годом ранее.

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Тег взрыв, Санкт-Петербург, мина, военная академия

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