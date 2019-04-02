Взрыв в военной академии Петербурга: пострадали офицеры

В результате взрыва мины пострадали два полковника, старший лейтенант и женщина-майор

Фото: twitter.com/ars_ves.

Взрыв в военной академии Петербурга: пострадали офицеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/353/f67/5ca353f677d42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/353/f67/5ca353f677d42.jpg 2019-04-02T15:22:00+03:00 Россия В результате взрыва мины пострадали два полковника, старший лейтенант и женщина-майор

Стали известны данные людей, пострадавших в результате взрыва на территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Среди четверых потерпевших есть одна женщина – старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна, которая работала преподавателем на одном из факультетов учебного заведения.

Кроме того, пострадали заместитель начальника 102-й кафедры полковник Курдай Николай Владимирович, начальник 101-й кафедры, старший преподаватель полковник Закиров Рифат Фоатович и старший бортовой оператор майор Тонышев Андрей Юрьевич.

TWITTER— 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 2, 2019

Как отмечается, у троих из них легкие травмы, у одного – тяжелая.

Также сообщается, что из-за взрыва в здании обрушился лестничный пролет, в связи с чем как минимум 10 человек оказались заблокированы – их достали при помощи автолестницы. На данный момент все люди из здания эвакуированы.

Напомним, что взрыв произошел на пятом факультете учебного заведения – обнаружив мину, ее попытались перенести в безопасное место, но она сдетонировала раньше.

Мы также писали о пожаре, который произошел ранее в этом году в типографии Петербурга, причиной которого назвали детонацию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате случившегося погибли три человека.

Кроме того, сообщалось о пожаре на складе пиротехники в Санкт-Петербурге, который сопровождался взрывами фейерверков.

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