Взрывы на оружейном заводе в России: число пострадавших увеличилось

Появились новые данные о последствиях инцидента в Дзержинске

После взрывов на пороховом заводе в российском Дзержинске число пострадавших возросло до 89 человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

Как оказалось, среди раненых – 44 сотрудника завода "Кристалл", еще 45 – жители прилегающих к нему территорий. В настоящий момент на стационарном лечении находятся 16 раненых, один из них – в тяжелом состоянии.

Отметим, ранее мы сообщали о том, что после взрывов в городе пострадали здания около 100 образовательных учреждений – были повреждены 70 детсадов и 31 школа. Также стало известно, после взрывов были выбиты стекла в радиусе трех километров.

Напомним, ранее сообщалось, что после взрыва на заводе за медицинской помощью обратилось 85 человек. На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.

Прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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