Взрывы на пороховом заводе в России: число пострадавших увеличилось

После взрывов были выбиты стекла в радиусе трех километров

После серии взрывов на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске за помощью врачей обратились 38 человек. Об этом сообщили в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций.

"По последним данным, в Дзержинске на месте происшествия открытого горения нет. Происходит очаговое тление. Пострадали 38 человек (четверо тяжелых, 25 средних и 9 легких). Погибших нет", – говорится в сообщении.

Отметим, что в результате взрыва, который произошел в 11:45, были выбиты стекла в радиусе трех километров. Инцидент произошел на заводских территориях, однако была затронута и окраина города.

По словам мэра Дзержинска Ивана Носкова, пострадавшие в результате инцидента "в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь".

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", – сказал он.

Также мэр города добавил, что опергруппы объезжают территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

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