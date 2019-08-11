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Взрывы на военном полигоне под Архангельском: стали известны имена пяти погибших

Сегодня, 13:52

Погибшие были сотрудниками "Росатома"

Названы имена пятерых погибших в результате взрывов 8 августа на военном полигоне в Архангельской области. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что они жили в закрытом городе Саров Нижегородской области и работали в одном конструкторском бюро во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики.

Это – Евгений Коротаев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский, Липшев и Вьюшин (их имена издание не называет). Тела Яновского и Липшева до сих пор не найдены. Остальных похоронят в понедельник, 12 августа.

Ещё 15 человек были ранены — часть из них привезли в Москву, все они получили серьёзные дозы радиации, — сообщает Baza.

Напомним, власти Северодвинска, который находится неподалеку от полигона ВМФ РФ в Архангельской области, сообщили, что подскочила радиация – люди бросились за водкой. Стало известно, что датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. После этого скачка уровень радиации спустился до допустимых показателей.

Позже появилась реакция соцсетей на деятельность российских властей в связи с участившимися масштабными ЧП. пользователи соцсети жестко высмеяли "мощь" российской армии: "Полигон ВМФ под Северодвинском показывает всю пламенную красоту Путинского правления. Рай уже здесь, россияне". "Рушится совдеповская инфраструктура. Мы дожили до этого". "Маловато будет".

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Россия взрыв погибшие полигон Росатом архангельск

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