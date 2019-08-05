Взрывы на военном складе в России: названа вероятная причина ЧП

Причиной взрывов боеприпасов на складах в Красноярском крае России могла стать неосторожность военнослужащих.
По данным Telegram-канала Lshot, во время первого взрыва солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка.
Четверо из них попали в больницы с ожогами и ранениями: у одного из них осколок снаряда пробил колено, другому – голень и глаз.
По информации Telegram-канала Mash, на территории военной части уничтожено два танка и один КамАЗ.
Тем временем жители города Ачинск показали фотографии эвакуации, из-за чего на подъездах к городу образовались многокилометровые пробки.
Напомним, сегодня, 5 августа, в деревне Каменка на складах с боеприпасами произошел пожар, в результате чего начались разрывы снарядов. В военной части расположены два склада, в каждом хранятся по 20 тысяч единиц припасов.
Из близлежащий населенных пунктов уже начали массовую эвакуацию. Кроме того, пострадавшие есть и среди гражданского населения — сообщается, что за медицинской помощью обратились семеро человек, среди которых может быть ребенок.
Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.
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