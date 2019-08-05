Фото: instagram.com/denis_tarakanov_600

Взрывы на военном складе в России: названа вероятная причина ЧП https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA 2019-08-05T17:08:00+03:00 Россия Перед первым взрывом солдаты-срочники переносили снаряды в воинской части

Причиной взрывов боеприпасов на складах в Красноярском крае России могла стать неосторожность военнослужащих.

По данным Telegram-канала Lshot, во время первого взрыва солдаты-срочники переносили 152-мм снаряды в воинской части 74008 в деревне Каменка.

Видео: Telegram-канал Mash

Четверо из них попали в больницы с ожогами и ранениями: у одного из них осколок снаряда пробил колено, другому – голень и глаз.

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По информации Telegram-канала Mash, на территории военной части уничтожено два танка и один КамАЗ.

Тем временем жители города Ачинск показали фотографии эвакуации, из-за чего на подъездах к городу образовались многокилометровые пробки.

Напомним, сегодня, 5 августа, в деревне Каменка на складах с боеприпасами произошел пожар, в результате чего начались разрывы снарядов. В военной части расположены два склада, в каждом хранятся по 20 тысяч единиц припасов.

Из близлежащий населенных пунктов уже начали массовую эвакуацию. Кроме того, пострадавшие есть и среди гражданского населения — сообщается, что за медицинской помощью обратились семеро человек, среди которых может быть ребенок.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня в Казахстане горели склады с боеприпасами. В городе Арысь вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали взрываться боеприпасы. И только 29 июня жители эвакуированной Арыси смогли вернуться домой.

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