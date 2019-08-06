Угроза подрыва отдельных боеприпасов все еще остается

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Взрывы на военных складах в России: детонация пороховых зарядов уже прекратилась https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T07:45:00+03:00 Россия Угроза подрыва отдельных боеприпасов все еще остается

На складах боеприпасов в российском селе Каменка Красноярского края уже прекратили взрываться пороховые заряды. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась", - заявил он.

Но, по словам Булгакова, все еще остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

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Мы уже сообщали, что в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска пострадали 12 человек, шесть - были госпитализированы. Состояние госпитализированных медик оценивают как средней тяжести.

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Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

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