Взрывы на военных складах в России: детонация пороховых зарядов уже прекратилась

На складах боеприпасов в российском селе Каменка Красноярского края уже прекратили взрываться пороховые заряды. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара.
"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась", - заявил он.
Но, по словам Булгакова, все еще остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Мы уже сообщали, что в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи российского Ачинска пострадали 12 человек, шесть - были госпитализированы. Состояние госпитализированных медик оценивают как средней тяжести.
Кроме того, ранее российское МЧС сообщало об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч человек.
Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.
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