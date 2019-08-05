Взрывы на военных складах в России: есть первые пострадавшие

В Красноярском крае России, вблизи города Ачинск, взрываются склады с боеприпасами. В результате чрезвычайного происшествия стало известно о первые пострадавших, среди которых и ребенок.
Так, сначала сообщалось о двух пострадавших с осколочными ранениями, позже стало известно о еще двух.
"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших – ребенок", – сообщил источник.
В единой дежурно-диспетчерской службе Ачинского района Красноярского края подтвердили. что идет эвакуация жителей Каменки, которая оказалась в эпицентре ЧП.
"Идет эвакуация населения, на месте работают все экстренные службы", – сообщили в диспетчерской службе.
Также стало известно, что эвакуацию планируют трех населенных пунктов, которые ближе всего расположены к воинской части. На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.
Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году в России горели склады с боеприпасами. Тогда пожар на военных складах случился в городе Комсомольск-на-Амуре. Одной из главных версий пожара называли неосторожное хранение боеприпасов.
Отметим, что в Украине, начиная с 2003 года, произошло несколько крупных ЧП на военных складах. Подробней смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк