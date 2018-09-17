Взять США и Китай на испуг: эксперт объяснил, зачем Путин учения "Восток-2018"

На масштабных военных учениях "Восток-2018" отрабатывает несколько задач, которые больше напоминают подготовку к Третьей мировой войне в перспективе. Однако главная цель – это показать Западу свою мощь.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

По его словам, этими крупными военными маневрами российский лидер Владимир Путин преследует ряд целей и хочет послать сигнал всем главным потенциальным врагам – Европе, США и даже Китаю с Японией.

"Это поддержание в тонусе миллионной российской армии, демонстрация российской мощи Западу и Японии, а также ее союзнику США. Это своеобразная подготовка к Третьей мировой войне. Кроме того, это красноречивый сигнал Китаю. Ведь не секрет, что на Дальнем Востоке складывается достаточно сложная демографическая ситуация, и Китай, по сути, осуществляет ползучую аннексию дальневосточного региона. В свою очередь это и пропагандистская накачка населения страны – подтверждение философии осажденной крепости", – рассказал Пашков.

Также Россия обкатывают новую модель морально-психологического обеспечения российской армии.

"Грубо говоря, речь об институте политруков. К концу года при Минобороны РФ создадут военно-политическое управление. По имеющейся информации, на учениях будут задействованы психологи, офицеры по работе с личным составом, священники, культурологи. Создается своеобразное "министерство правды" в рамках министерства обороны", – подчеркнул он.

Однако эксперт настаивает, что ключевым моментом в этой военной затее – внешнеполитический демарш, показ Западу российской готовности и мощи в контексте углубляющегося противостояния по линии Россия-Запад и особенно Россия-США.

Такого же мнения придерживается и генерал-майор запаса, военный эксперт Александр Полищук, считая, что это все показуха от России ради устрашения. По его словам, войны XXI века не требуют масштабных военных маневров, а являются соревнованием высокотехнологичного оружия, которое объединено с информационно-разведывательными системами. Поэтому учения "Восток-2018" являются классической "показухой" в духе советских времен, масштабность которой обусловлена недальновидностью кремлевского руководства и подчиненного ему генералитета.

Напомним, в России 11 сентября начались масштабные военные учения "Восток-2018", которые на западе называют подготовкой к большой войне. В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

В свою очередь военный эксперт, историк Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, несут ли прямую угрозу Украине учения "Восток-2018". По его мнению, конкретного геополитического значения маневры значения не имеют и направлены на США.