"Я больше селедку люблю": как Путин и Абэ икру с блинами ели (фото, видео)

Российский президент купил японскому премьеру презент и пошутил, что тот расплатится потом юанями

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ отведали российской красной и черной икры, а сам российский лидер признался, что больше любит селедку.

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Путин и Абэ прогулялись по ярмарке, где российский лидер разоткровенничался.

"Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать", – сказал президент РФ японскому премьеру.

Кроме того, в кулуарах Форума Путин и Абэ сами готовили блины, которые потом ели с икрой. При этом они выпили по рюмке, судя по всему, водки. На вопрос японцев, водка ли это, Путин ответил, что "здесь же не Великая стена, мы находимся в России".

"Это водочка?!": Путин и Си пьют и закусывают блинами с икрой pic.twitter.com/4mL4tLmg1B — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 сентября 2018 г.

Также с ними случился любопытный казус. Во время покупки сбитня (горячий напитой из меда с пряностями), который Путин вручил Абэ, японец отметил, что у него нет рублей, а президент РФ ему в ответ: "Потом юанями отдашь".

Путин купил Си Цзинпиню сбитень за 200 рублей.

Си: У меня рублей нет.

Путин: Потом юанями отдашь pic.twitter.com/5IhdW0Az2k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 сентября 2018 г.

Из серьезных тем встречи стоит отметить предложение Путина заключить мирный договор с Японией. Последнее 70 лет после окончания Второй мировой войны подписанию двустороннего соглашения Москве и Токио мешал спор о Курилах.

Однако в Японии ответили на предложение Путина, четко обозначив свою позицию – Москва должна вернуть Курильские острова и тогда мирный договор между странами будет подписан.