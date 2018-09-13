"Я больше селедку люблю": как Путин и Си Цзиньпин икру с блинами ели (фото, видео)

Сегодня, 13:06

Российский президент купил главе Китая презент и пошутил, что тот расплатится потом юанями


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин и и глава Китая Си Цзиньпин отведали российской красной и черной икры, а сам российский лидер признался, что больше любит селедку.

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Путин и Цзиньпин прогулялись по ярмарке, где российский лидер разоткровенничался.

"Рыбаки икрой угощали. Я, правда, больше селедку люблю, чем икру. Пришлось попробовать — неудобно было их обижать", – сказал президент РФ главе Китая.

Кроме того, в кулуарах Форума Путин и Цзиньпин сами готовили блины, которые потом ели с икрой. При этом они выпили по рюмке, судя по всему, водки. На вопрос китайцев, водка ли это, Путин ответил, что "здесь же не Великая стена, мы находимся в России".

Также с ними случился любопытный казус. Во время покупки сбитня (горячий напиток из меда с пряностями), который Путин вручил Цзиньпину, китайский лидер отметил, что у него нет рублей, а президент РФ ему в ответ: "Потом юанями отдашь".

Из серьезных тем стоит вспомнить встречу на полях Форума предложение Путина заключить мирный договор с Японией. Последнее 70 лет после окончания Второй мировой войны подписанию двустороннего соглашения Москве и Токио мешал спор о Курилах.

Однако в Японии ответили на предложение Путина, четко обозначив свою позицию – Москва должна вернуть Курильские острова и тогда мирный договор между странами будет подписан.
Россия, Япония, Путин, икра, Абэ
Источник:

"Сегодня"

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