"Я голодала вместе с ним": мать Кольченко рассказала о встрече с сыном

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок

Мать политзаключенного Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии. Она рассказала о том, как он переживает происходящее и в каком состоянии находится в интервью "Медузе".

Лариса Кольченко рассказала, что до этих дней не видела сына девять месяцев.

"Хотя я и пыталась себя готовить к такому развитию событий, когда узнала, что Олег [Сенцов] объявил голодовку. Я чувствовала, что Саша захочет его поддержать. Оказалось, что подготовиться к такому невозможно, настроиться на это — тоже. Всю неделю, что он голодал, я голодала вместе с ним. Не намеренно, просто само так вышло." – рассказала она о реакции на голодовку сына. О том, что Кольченко начал голодать, она узнала от его адвоката.

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок (10 лет) и его отпустят досрочно.

Как известно, политзаключенные режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко объявляли голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сенцов держит ее с 14 мая 2018 года, Кольченко начинал голодовку 31 мая и прекратил 7 июня из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине. Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.