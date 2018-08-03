"Я голодала вместе с ним": мать Кольченко рассказала о встрече с сыном

Сегодня, 17:20

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок 

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Мать политзаключенного Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии. Она рассказала о том, как он переживает происходящее и в каком состоянии находится в интервью "Медузе".

Лариса Кольченко рассказала, что до этих дней не видела сына девять месяцев.

"Хотя я и пыталась себя готовить к такому развитию событий, когда узнала, что Олег [Сенцов] объявил голодовку. Я чувствовала, что Саша захочет его поддержать. Оказалось, что подготовиться к такому невозможно, настроиться на это — тоже. Всю неделю, что он голодал, я голодала вместе с ним. Не намеренно, просто само так вышло." – рассказала она о реакции на голодовку сына. О том, что Кольченко начал голодать, она узнала от его адвоката. 

Мать надеется, что сыну не придется находится в колонии весь срок (10 лет) и его отпустят досрочно. 

Как известно, политзаключенные режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко объявляли голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сенцов держит ее с 14 мая 2018 года, Кольченко начинал голодовку 31 мая и прекратил 7 июня из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. 

Недавно мать Кольченко рассказала, как ее сына заставляют принять российское гражданство. По ее словам, россияне рассказывают украинскому политзаключенному, как хорошо в России и как плохо в Украине.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

Как известно, Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.
Россия, Крым, тюрьма, политзаключенные, кольченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: www.facebook.com/petroporoshenko

Вопрос защиты прав "узников Кремля" поднимут в Женеве - Порошенко

10 Июня, 19:48

Украинский президент поручил уполномоченному ВР по правам человека активизировать сотрудничество с Красным Крестом

Крым

Фото: mtot.gov.ua

Крыму грозит экологическая катастрофа: на полуострове уменьшилась растительность

13 Июля, 14:28

В течение двух лет индекс снизился до самой низкой отметки
Загрузка...

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 

Политика

Александр Кольченко. Фото: humanrights.org.ua

Политзаключенного украинца Кольченко в РФ опять поместили в штрафной изолятор

18 Марта, 15:15

Украинца отправили туда из-за "передвижения без охраны"
Загрузка...